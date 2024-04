Palą, śmiecą i wychodzą poza wyznaczony szlak w Tatrach. Turyści nie dają przykładu dobrego zachowania i wychowania

Turyści, którzy chcą zaczerpnąć świeżego górskiego powietrza muszą o tym zapomnieć. Co krok czuć duszący zapach palonych papierosów i to nie tylko osób, które schodzą poza szlak, ale wędrujących po szlaku między innymi ludźmi. Nie brakuje też niedopałków, które są wyrzucane gdzie popadnie. - W domu też tak rzucasz na podłogę - pyta się oburzony turysta palacza, który wyrzucił niedopałek w trawę rosnącą przy szlaku.

Wybierając się obejrzeć krokusy w Dolinie Chochołowskiej, lub w inne popularne miejsce w Tatrach miłośnicy przyrody muszą uzbroić się w dużo cierpliwości. Na szlakach pojawia się coraz więcej osób, które zdaje się nie mają pojęcia o miejscu, w którym się znajdują, a także zapomnieli co to dobre wychowanie.

Miłośnicy przyrody, którzy chcą wyjść w góry podziwiać piękno Tatr powinni unikać weekendów i najczęściej uczęszczanych dolin. To co tam się dzieje nie ma nic wspólnego z zachowaniem jakie obowiązuje w parku narodowym.

Niestety, bliskie otoczenie szlaków tatrzańskich zaczyna przypominać chodniki w miastach, a nie park narodowy. Mimo wysiłków pracowników parku i wolontariuszy coraz więcej osób wchodzących w Tatry wyrzuca po drodze śmieci, których nie nadążają zbierać pracownicy parku. Papierki po batonikach, chusteczki oraz puszki i butelki po alkoholu to najczęściej spotykane rzeczy, których nie tylko na górskich szlakach, ale także na miejskich chodnikach nie powinno być.

Przecież żadnego nie nadepnąłem. I co komu się stanie, jak zejdę kawałek? Co się pan czepiasz? Przecież wszyscy schodzą? - to najczęstsze odpowiedzi turystów, którzy mają za nic obowiązujące przepisy. Wiele innych wypowiedzi nie nadaje się do cytowania, bo takie osoby mają problem nie tylko z przestrzeganiem przepisów, ale także z kulturą osobistą.

Pijący, palący, wychodzący poza szlak turyści? Na 99% będą to Polacy

Widząc turystę idącego szlakiem, który pali papierosy, pije alkohol, krzyczy, czy schodzi poza szlak można być niemal pewnym, że jest to osoba polskiej narodowości. Dlaczego sami nie dbamy o to, co w naszym kraju najpiękniejsze?

Bo przecież to jest państwowe, czyli też moje, to mi wolno. Nie będzie mi nikt niczego zabraniał. Zapłaciłem za wstęp, to mi wolno - mówią osoby, których zachowanie jest dalekie od poprawnego nie tylko w parku narodowym, ale także w miejscach publicznych.