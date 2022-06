Park linowy: atrakcja dla dzieci i dorosłych. Który jest największy w Polsce? Wszystko o parkach linowych: bezpieczeństwo, ceny biletów

W Polsce jest ponad 240 parków linowych. Czy to bezpieczne atrakcje? Co można zobaczyć, przeżyć i zrobić w parku linowym? Który park linowy jest największy w Polsce, jakie inne warto odwiedzić, ile kosztują bilety? O tym wszystkim przeczytacie w naszym poradniku: Parki linowe w Polsce - wszystko, co trzeba wiedzieć. Na zdjęciu park linowy w Zielonej Górze.

Park linowy to atrakcja w sam raz dla osób spragnionych aktywnego wypoczynku i zabawy na świeżym powietrzu. Parki linowe zapewniają moc wrażeń dzieciom i dorosłym – warto je odwiedzić w ramach wycieczki w weekend, urlop czy wakacje. Ale czy to bezpieczna zabawa? Na czym dokładnie polega? Ile kosztują bilety do parku linowego? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w naszym poradniku: park linowy w Polsce. Atrakcje, bezpieczeństwo, ceny biletów.

Park linowy: co to takiego i na czym polega zabawa?

Park linowy to rodzaj parku rozrywki, który stawia przede wszystkim na aktywną zabawę. Między drzewami lub słupami rozpięte są liny, tworzące nadziemne trasy, bazy i przeszkody. Liny wiszą na różnej wysokości, do metra do nawet kilkunastu metrów. Zabawa w parku linowym polega na przechodzeniu po linach do wyznaczonych miejsc (platform-baz) lub realizacji określonych zadań. Park linowy składa się z szeregu tras. Liny rozpięte są między platformami na różnej wysokości. Arkadiusz Wojtasiewicz / Polska Press

Atrakcje w parku linowym, czyli zabawa na wysokości

Na przeszkodzie uczestnikom stają różnego rodzaju wyzwania: ścianki wspinaczkowe, ruchome pomosty, huśtawki, belki, zwisające liny do skoków wahadłowych w stylu Tarzana, czasem nawet pojawiają się urozmaicenia w postaci zjazdu saneczkowego czy krótkiej przejażdżki gokartem. Zakończenie trasy linowej często ma formę zjazdu tzw. kolejką tyrolską, czyli tyrolką: wspinacz podpięty jest do uprzęży i śmiga na linie wysoko nad ziemią, aż do mety.

Park linowy oferuje więc urozmaicone aktywności na świeżym powietrzu. Pokonując nadziemne trasy na linach, uczestnicy zabawy ćwiczą ciało i koncentrację. Pierwsze parki linowe pojawiły się w Polsce w 2005 r., a obecnie jest ich ponad 240. Parki linowe można znaleźć praktycznie w każdym większym mieście lub tuż pod nim. Wycieczka do parku linowego to świetny pomysł na aktywny weekend, urlop czy wakacje dla całej rodziny. przykłądowa zabawa w parku linowym może wyglądać np. tak:

Park linowy dla dzieci i dla dorosłych

Parki linowe przyciągają całe rodziny, ponieważ najczęściej są dostosowane do potrzeb wpinaczy w różnych grupach wiekowych. Park linowy dla dziecka oferuje łatwiejsze trasy na zawieszonych niżej linach, tak by dzieci mogły spróbować swoich sił we wspinaczce i pokonywaniu przeszkód bez ryzyka otarć czy niepotrzebnej frustracji. Park linowy dla dorosłych to już pełen zestaw zadań i przeszkód.

Większe parki linowe najczęściej mają wiele tras o różnych poziomach trudności, dostosowanych dla dzieci i dorosłych, tak że cała rodzina może wybrać się na wycieczkę bez obaw, że będzie za trudno dla dzieci lub za łatwo dla dorosłych. Na najmłodsze dzieci (poniżej 4 lat) często czekają bardziej konwencjonalne atrakcje, jak place zabaw z piaskownicami czy karuzelami. W parku linowym czekają też dodatkowe atrakcja, jak huśtawki, belki, pajęcze sieci, ścianki wspinaczkowe. Arkadiusz Wojtasiewicz / Polska Press

Czy park linowy jest bezpieczny?

Park linowy musi spełniać normy bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy zabawy – wspinacze – dostają odpowiednie uprzęże, kaski, a często też rękawiczki, a instruktorzy dbają o to, by sprzęt był odpowiednio założony i obsługiwany. Uprzęże z klamrami umożliwiają bezpieczne uczepienie się lin, dzięki czemu wspinaczom nie grozi upadek. Zawieszone wyżej trasy linowe zabezpieczane są dodatkowo siatkami asekuracyjnymi.

Trasy w parku linowym rozpięte są między drzewami lub palami na różnych wysokościach i mają różny poziom skomplikowania. W ten sposób każdy może wybrać dla siebie trasę o odpowiednim poziomie trudności. Przed rozpoczęciem zabawy w parku linowym należy skonsultować się z instruktorem i opowiedzieć mu bez ogródek i przechwałek o swojej kondycji, doświadczeniu i ewentualnych obawach przed wysokością. Dzięki temu instruktor wybierze dla Was idealną trasę linową i udzieli wskazówek, jak wyciągnąć najwięcej pożytku z wycieczki. Wspinaczy zabezpieczają kaski, uprzęże, a także dodatkowe liny i siatki asekuracyjne. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa Jedyne przeciwskazania do zabawy w parku linowym to:

Silny lęk wysokości – nie ma sensu zmuszać się do spaceru po wiszącej nad ziemią linie, jeśli wysokość budzi w nas przerażenie i paraliż. Z kolei osoby lekko tylko bojące się wysokości mogą wykorzystać atrakcje parku linowego do przełamania swoich obaw.

Zbyt niski wzrost - dzieci nie powinni wybierać tras, na których nie sięgną do wszystkich potrzebnych lin; w doborze odpowiedniej trasy pomaga instruktor.

Zła pogoda – wiele parków linowych zastrzega, że w przypadku deszczu trasy i dodatkowe atrakcje mogą zostać zamknięte. Nadmierna wilgotność może sprawić, że chodzenie po linach stanie się zbyt trudne lub niemożliwe.

Park linowy na weekend. Co spakować na wycieczkę?

Wycieczka do parku linowego nie jest skomplikowana i nie wymaga pakowania własnego sprzętu – kaski i uprzęże są dostępne na miejscu, często także ochronne rękawiczki.

Jeśli chcecie wybrać się do parku linowego, koniecznie załóżcie wygodne ubranie, które nie krępuje rąk i nóg, a także odpowiednie buty, przystosowane do zwiększonej aktywności fizycznej, najlepiej na gumowych podeszwach, zapewniających dobrą przyczepność. Jeśli park nie zapewnia ochronnych rękawiczek, warto zabrać ze sobą choćby zwykłe zimowe rękawiczki do ochrony dłoni przed otarciami. Park linowy to miejsce aktywnej zabawy i wypoczynku, dlatego warto zabrać ze sobą także wodę lub napój wzbogacony o elektrolity. Przed wycieczką trzeba też sprawdzić, czy dany park linowy oferuje posiłki. Z reguły w pobliżu tras linowych zlokalizowane są restauracje czy bary, więc turystom nie grozi głód. Mimo wszystko nie zawadzi zabrać ze sobą na wycieczkę do parku linowego nieco prowiantu. Park linowy to zabawa dla dzieci i dorosłych. Wszystko zależy od konkretnej trasy - każda ma inny poziom trudności. Arkadiusz Wojtasiewicz / Polska Press

Największy park linowy w Polsce

Jeśli brać pod uwagę ilość tras linowych w ofercie parku, to największy w Polsce jest Park Linowy Paprocany w Tychach, położny malowniczo nad Jeziorem Paprocańskim. Oferuje aż 14 tras, na których natknąć się można na ponad 90 przeszkód (czyli dodatkowych atrakcji i urozmaiceń zabawy). Łączna długość tras wynosi ok. 3 km.

Drugie miejsce zajmuje Bałtowski Park Linowy Skarbka z 12 trasami długości 2,55 km. Za to przeszkód jest tu prawie 200 – najwięcej w Polsce. Trzecie miejsce ex aequo zajmują: Rudnica Park i park Gibon w Rewalu (10 tras, w Gibonie jest jednak więcej przeszkód). Wśród największych parków linowych w Polsce warto wymienić jeszcze Julinek Podniebny Cyrk, drugi największy pod względem ilości przeszkód (jest ich tu aż 184) oraz Jumpy Park w Malborku, gdzie można pokonać na linach 2,5 km, co daje mu trzecią lokatę w kraju.

Który park linowy wybrać?

W całej Polsce znajduje się ponad 240 parków linowych. W samej Warszawie jest ich przynajmniej 7, a kolejne 8 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Który park linowy warto odwiedzić?

Poniżej zebraliśmy dla Was propozycje najciekawszych polskich parków linowych, oferujących oryginalne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wygodna mapa polskich parków linowych jest dostępna na portalu polskieparkilinowe.pl. Klikając na wybrany punkt na mapie, możemy się dowiedzieć, ile w danym parku linowym jest tras, jaka jest ich długość i ile czeka na wspinaczy przeszkód i dodatkowych atrakcji. Opisy zawierają także odnośniki do stron internetowych każdego parku linowego.

Weekend w parku linowym. Najlepsze parki, ceny biletów

Park Linowy Paprocany w Tychach

Największy w Polsce, można wybierać wśród 14 tras. Bilety kosztują od 24 do 126 zł, w zależności od ilości wybranych tras. Bałtowski Park Linowy Skarbka

Bije rekord w ilość przeszkód na trasach. Są tu tyrolki, huśtawki, wahadła i inne urozmaicenia. Bilet kosztuje od 20 do 60 zł (w zależności od trasy). Dodatkowo płatna jest ścieżka edukacyjna, strzelnica i diabelski młyn. Park linowy Gibon w Rewalu

Jako jeden z nielicznych parków linowych w Polsce oferuje także przejażdżkę gokartami, a jako jedyny – bezpieczny skok z wysokości 11 metrów dla prawdziwych fanów przebywania w powietrzu. Bilety kosztują od 5 do 35 zł, są też specjalne pakiety w cenie do 100 zł. Podobny park linowy działa także w Przasnyszu, cennik wygląda tak samo.

Julinek Podniebny Cyrk

To największy park linowy na Mazowszu, oferuje 184 przeszkody na 9 trasach o łącznej długości prawie 1,5 km. Można kupić bilety jednodniowe i okresowe, a także ulgowe i rodzinne. Ceny zaczynają się od 19 zł (bilet urodzinowy), mogą sięgnąć 200 zł (bilet rodzinny 2+2). Cena obejmuje nie tylko park linowy, ale też wstęp do wesołego miasteczka.

Warszawa: Park Linowy Bielany

W Bielanach pod Warszawą można spróbować swoich sił w parku linowym na 5 trasach. Bilety kosztują od 30 do 120 zł, w zależności od liczby wybranych tras. Warszawa: Park Linowy Wesoła

Park linowy w Wesołej oferuje 3 trasy o różnych poziomach trudności. Bilety kosztują od 30 do 200 zł (karnet na 10 przejść). Warszawa: Park Linowy Józefów

Kolejny podwarszawski park linowy znajduje się w Józefowie. Są tu 4 trasy malowniczo położone nad Świdrem. Bilety kosztują od 25 do 90 zł, w zależności od wybranej trasy.

Warszawa: park linowy Amazing Park w Wołominie

Pod Warszawą można także wybrać się do parku linowego w Wołominie, blisko rezerwatu Grabicz. Można skorzystać z czterech tras o różnym poziomie trudności. Bilety kosztują od 10 do 75 zł. Park Linowy w Siedlcach

W Siedlcach można skorzystać z 3 tras parku linowego w cenie od 40 do 45 zł za bilet. Są też dodatkowe atrakcje, np. ścianka wspinaczkowa i jazda na quadach. Park linowy w Pomiechówku

W parku atrakcji Dolina Wkry można poszaleć na 4 trasach linowych. Bilety kosztują od 21 do 41 złotych. W ofercie są też długie zjazdy tyrolskie, płatne 60 zł.

Park linowy Kraina Wrażeń w Płocku

W Płocku poszaleć można na 4 trasach linowych. Wejście kosztuje od 35 do 40 zł, ale są zniżki na kolejne przejścia i specjalna oferta urodzinowa.

Jumpy Park w Malborku

Można tu szaleć na ponad 2 km tras linowych, a nieopodal znajduje się dodatkowa atrakcja – dinopark, gdzie można oglądacz z bliska naturalnej wielkości figury dinozaurów. Ceny biletów do parku linowego wynoszą (wraz z instruktażem) od 25 do 50 zł, w zależności od wybranej trasy. Park linowy Myślęcinek w Bydgoszczy

To największy miejski park linowy w Polsce. Oferuje 6 tras w odległości ledwie 3 km od centrum Bydgoszczy. Bilety kosztują od 45 do 70 zł, w zależności od wybranej trasy.

Zakopane: 3 parki linowe w jednym mieście

Jeśli jesteście akurat w Zakopanem i szukacie parku linowego na rodzinną wycieczkę, propozycji nie zabraknie. W mieście działają aż 3 parki linowe: Złota Grań, Zakopana Trollandia i GuGu Park Linowy. Najwięcej tras i przeszkód oferuje Złota Grań w cenie od 15 do 40 zł za bilet. Park linowy Na Wydmie w Ustce

Nad Bałtykiem jest wiele parków linowych, szczególnie w popularnych miejscowościach wypoczynkowych. W Ustce można skorzystać z parku linowego Na Wydmie, zlokalizowanego w lesie zaledwie 50 m od brzegu morza. Są tu 4 trasy, bilety kosztują od 40 do 60 zł (grupowe są tańsze – warto wybrać się do parku linowego z całą rodziną lub przyjaciółmi).

