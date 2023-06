Pierwszy transport do KL Auschwitz przyjechał 83 lata temu. To byli Polacy. W rocznice otworzą Centrum Obsługi Odwiedzających

W przyszłym roku obok centrum obsługi powstanie także hostel. Po okresie pandemii do Muzeum znów przyjeżdża dużo odwiedzających, choć do dotychczasowego rekordu frekwencji z 2029 roku, kiedy to przyjechało tu 2 miliony 320 tysięcy osób z całego świata jeszcze daleko.

– Sądzę, że w tym roku mamy szansę na 1,7-1,8 miliona odwiedzających - przewiduje dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.

Dodaje też, że w tym roku frekwencja jest nieco inna, wzrasta bowiem procentowo odsetek odwiedzających z Polski, przy pewnym obniżeniu przyjeżdżających przede wszystkim z Europy Zachodniej. – Ze wzrostem frekwencji łączy się także to, iż po bardzo trudnym okresie pandemii, Muzeum odzyskało bezpieczeństwo stabilności finansowej – i dodaje, że pozwoliło to na podniesienie pensji pracownikom.