Podniebny rower - to może być hit w tej części Europy! Burmistrz Muszyny ma już plan. Sonduje mieszkańców i turystów

Dopiero co do użytku oddany został częściowo zrekonstruowany zamek w Muszynie, który okazał się turystycznym hitem, a burmistrz uzdrowiska w planach ma kolejną inwestycję. Podniebny rower napędzany siłą własnych mięśni może stać się atrakcją nie tylko ogólnopolską, ale też czymś, co przyciągnie na Sądecczyznę turystów ze Słowacji, czy Czech.