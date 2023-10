Polski park wodny zdobywa popularność wśród Brytyjczyków. Suntago przyciąga turystów z Wielkiej Brytanii jak magnes

Gdzie znajduje się Suntago: Park of Poland i ile kosztują bilety?

Polski park rozrywki zachwyca Brytyjczyków

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem turystycznym dla Brytyjczyków, a jednym z najnowszych odkryć jest Suntago: Park of Poland, największy zadaszony park wodny w Europie. To miejsce oferuje odwiedzającym egzotyczne palmy, bogatą infrastrukturę basenową i temperaturę utrzymywaną na poziomie 32°C, co stanowi prawdziwą oazę tropikalnego klimatu w sercu Polski.

Otwarty w 2020 roku, Suntago: Park of Poland zdobywa uznanie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Brytyjski portal „The Sun” opublikował artykuł zachwalający tę unikatową atrakcję, co z pewnością przyciągnie więcej brytyjskich turystów do Polski.

Park Suntago Wodny Świat, otwarty w 2020 roku, to miejsce, które przyciąga turystów ze względu na tropikalny klimat, egzotyczne palmy, baseny i wiele innych atrakcji. To nie tylko największy zadaszony park wodny w Europie, ale także unikat na skalę Polski.



CC BY-SA 4.0 Radosław Botev/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Choć jest to największy zadaszony park wodny w Europie, spora liczba brytyjskich urlopowiczów prawdopodobnie nie słyszała jeszcze o Suntago: Park of Poland – czytamy w artykule „The Sun”. To miejsce zachwyca swoją imponującą powierzchnią wynoszącą 75 000 metrów kwadratowych i oferuje ponad 35 zjeżdżalni oraz 18 basenów.

Park znajduje się około 50 kilometrów od centrum Warszawy, w miejscowości Wręcza. W Suntago: Park of Poland znajduje się ponad 35 zjeżdżalni i 18 basenów. Temperatura wewnątrz nigdy nie spada poniżej 32°C.



CC BY-SA 4.0 Radosław Botev/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Portal nie szczędzi pochwał tego tropikalnego raju w sercu Polski. Zachęca Brytyjczyków do odwiedzenia tego miejsca, podkreślając, że Ryanair i Wizz Air obsługują bezpośrednie loty z Wielkiej Brytanii do Warszawy. Taka podróż jest teraz bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej.