Premier Mateusz Morawiecki w Gorlicach. Spotkanie z mieszkańcami miasta i regionu to oficjalny początek kampanii wyborczej PiS

Mateusz Morawiecki podkreślił, że w Gorlickie był zapraszany nie raz i przekonywany o tym, że to najpiękniejszy zakątek w Polsce.

- I muszę się z tym zgodzić – przyznał dzisiaj premier na spotkaniu z gorliczanami. - Znam trochę te tereny – Lackowa (997) kiedyś ją zdobyłem, ale także Magura Małastowska. Czasem się denerwuję i zazdroszczę, gdy dostaję piękne zdjęcia z wypraw rowerowych, ze spacerów z wypraw na grzyby. Przepiękne zdjęcia jesienią, całe pomarańczowe od rydzów. Za dwa miesiące (…) mam taki plan, by tutaj do państwa przyjechać, może razem z dziećmi zdobędziemy Lackową, ale teraz jest przed nami inny szczyt do zdobycia, jest to szczyt poparcia dla listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości – dodał.