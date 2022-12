Renault Austral. Pierwsza jazda, dane techniczne, wyposażenie i ceny

Wtorkowy poranek, niska temperatura i wszędzie mnóstwo śniegu. Drogowcy „robią co mogą", aby drogi były przejezdne, ale przed nami blisko 300 kilometrów z Warszawy do Siewierza. Jak w trasie spisze się francuska nowość z hybrydowym napędem? Ruszajmy!

Renault Austral. Nadwozie i wnętrze

Pierwsze wrażenia z jazd testowych Australem są bardzo pozytywne i z niecierpliwością czekam na konwencjonalny, dłuższy test, abym miał możliwość sprawdzić te elementy i aspekty jazdy, na które nie miałem czasu. Spalanie w mieście, podczas spokojnej jazdy drogami podmiejskimi, zachowanie się auta na suchej nawierzchni w wyższej temperaturze itp. Są pewne mankamenty, na które zwróciłem uwagę tj. dość wysokie spalanie w trasie przy 120-140 km/h czy też wyciszenie kabiny przy takich prędkościach, ale być może nowość Renault nadrabia w warunkach, w których nie było mi dane jeździć.

Kamil Rogala

Do tej pory nie miałem okazji zobaczyć Australa na żywo. Zdjęcia dawały nadzieję na naprawdę ładne auto, podobnie jak Renault Megane E-Tech, które w większości wersji i konfiguracji kolorystycznych, po prostu mi się podoba. To miła odmiana, bowiem do tej pory Renault jakoś mnie nie zachwycał. Stylistycznie było bardzo w porządku, ale przy bliższym poznaniu czar pryskał. Z Megane E-Tech było inaczej i test tego modelu wspominam pozytywnie, więc i na Australa mocno liczyłem. Czy się zawiodłem? Na szczęście nie. Auto na pierwszy rzut oka przypomina nieco Kadjara albo mniejszego Koleosa, ale przy bliższym poznaniu bardzo zyskuje. Ma wiele elementów wspólnych do Megane E-Tech m.in. podobne światła z przodu i specyficzną listwę w przednim zderzaku, podobną linię okien, przetłoczenia na nadkolach, ale z tyłu światła są już zupełnie inne i przypominają nieco te, które stosowano w starszych modelach.