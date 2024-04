Ruiny wspaniałej rezydencji rodu zu Dohna w Słobitach

Ród von Dohna

Ród pojawił się na opanowanej przez Zakon Krzyżacki ziemi dawnych Prusów, na początku XVI wieku. Dobra pozyskał za zasługi w boju. W 1525 r. Piotr von Dohn otrzymał Słobity od Zakonu Krzyżackiego. Wtedy Dohnowie posiadali już dobra w Morągu i Markowie, ich potęga rosła, by z czasem urosnąć do ścisłej elity w Prusach. Ale początkowo Słobity były skromną rezydencją, dopiero w latach 1621–1624, wzniesiono pierwszy pałac stylizowany na barok niderlandzki. W latach 1696–1723 rezydencja uzyskała pełnię blasku, po rozbudowie, której się podjął Aleksander zu Dohna, szef rządu prowincji pruskiej, gubernator Piławy oraz guwerner pruskiego następcy tronu Fryderyka Wilhelma. Czyli już bardzo znamienita figura. Słobity uzyskały rangę tzw. pałacu królewskiego, w którym monarchowie zatrzymywali się w czasie swych podróży po kraju. Cesarz Wilhelm II często gościł w Słobitach, gdzie bywał towarzysko i zatrzymywał się podczas podróży do Królewca.