Ścieżka edukacyjna do Okopów Konfederacji Barskiej w Muszynce jeszcze w tym roku. W przyszłości chcą tam postawić muzeum i odtworzyć obóz

Ścieżka edukacyjna do okopów barskich

Byłby to kolejny hit turystyczny na terenie gminy i jedyny odtworzony tego typu obiekt w Polsce nawiązujący do Konfederacji Barskiej. To plany wymagające sporych nakładów finansowych zanim jednak to nastąpi, to jeszcze w tym roku w Muszynce powstanie ścieżka edukacyjna. Na tablicach informacyjnych zostanie pokazany system obronny obozu, ale także historia konfederacji.