Ślęża była kiedyś górą kultu pogańskiego, dzisiaj to piknikowa polana

Na Ślężę. Szlaki do wyboru i koloru

Masyw Ślęży znajduje się około 30 kilometrów od Wrocławia i jest najwyższym wzniesieniem Przedgórza Sudeckiego. Łatwo tu dotrzeć w okolicę pociągiem, samochodem i autobusem. Szlaków jest do wyboru i koloru. Najbardziej popularne miejsca startu na górę to: Sobótka i Sobótka Zachodnia (szlaki czerwony, żółty i niebieski) oraz Przełęcz Tąpadła (żółty i niebieski).

Żółtym szlakiem na szczyt. Po drodze ryba i niedźwiadek

W marcu 2024 r. na Ślężę wchodziliśmy z Sobótki żółtym szlakiem (od stacji PKP). To około 6,5 km. Suma podejść to prawie 600 metrów (najłatwiejsze i najszybsze wejście jest szlakiem żółtym z Przełęczy Tąpadła - tylko 3,1 km z sumą podejść około 300 metrów).

Wracając do naszego szlaku (z Sobótki PKP). Po początkowym krótkim miejskim odcinku wchodzimy do lasu i tak już jest do końca. Marcowa ścieżka jest nieco błotnista, trzeba także uważać na śliskie kamienie.