Surfing na Bałtyku: Gdzie i kiedy znaleźć idealne fale dla początkujących i zaawansowanych w Polsce?

Surfing w Polsce – kiedy panują najlepsze warunki?

Polska nie słynie z wyjątkowych warunków do surfowania, nasze wybrzeże Bałtyku oferuje jednak doskonałe możliwości nauki tej pasjonującej dyscypliny. Przy dobrych warunkach można z powodzeniem stawiać pierwsze kroki na desce. Sprawdzamy, gdzie i kiedy najlepiej surfować na polskim wybrzeżu.

Polskie fale nie dorównują tym na słynnych spotach na świecie, wybrzeże Bałtyku nadal oferuje szansę na rozpoczęcie fascynującej przygody z surfingiem. Ważne jest jednak przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i nauka pod okiem doświadczonych instruktorów. guille pozzi/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

Kiedy w Polsce panują najlepsze warunki do surfowania? Optymalne fale do surfingu nad Bałtykiem pojawiają się w sezonie jesienno-zimowym, w czasie największych sztormów. Kiedy najlepiej szukać fali idealnej do surfingu? To pytanie nie jest proste, ale ogólnie potrzebujemy sztormu, który później ustaje, aby powstały odpowiednie fale.