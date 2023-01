Sypnęło śniegiem na Sądecczyźnie, a na drogach ślizgawica. Auta w rowach, kierowcy stoją w korkach. Policja apeluje o ostrożność

Sprawdziły się zapowiedzi synoptyków i na Sądecczyznę powróciła zima. Opady śniegu połączone z marznącym deszczem sprawiły, że gdzieniegdzie drogi zamieniły się w lodowisko. Śliska i mokra nawierzchnia mocno utrudniła jazdę kierowcom, którzy jadąc rano do pracy, czy odwożąc dzieci do szkoły, mocno ograniczyli prędkość. To oraz utrudnienia powodowane np. przez blokujące drogi tiry na Trzetrzewinie, czy autobus w Łazach Biegonickich, spowodowały jeszcze większe korki, niż zazwyczaj na wjazdach do Nowego Sącza z każdej strony.

W kilku miejscach kierowcom nie udało się zapanować nad swoimi pojazdami, a jazdę kończyli w przydrożnych rowach. Do poważniejszego zdarzenia doszło w Królowej Polskiej. Tam na wysokości Lawendowego Dworku samochód dachował i wpadł do rzeki.

Według zapowiedzi synoptyków zimowa aura nie będzie nas opuszczać jeszcze przez kilka następnych dni, dlatego kierowcy powinni wzmocnić czujność i zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy. Tym bardziej, że opady śniegu, czy marznącego deszczu mocno ograniczają widoczność, a droga hamowania jest znacznie dłuższa, niż na suchej drodze.