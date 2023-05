Szczawnik. Jazdę na rowerach przerwało spotkanie z niedźwiadkiem. Udało im się nakręcić film

Niedźwiedź w sądeckim lesie

- Film został udostępniony osobie prowadzącej nasz fanpejdż. Nakręcił go jeden z rowerzystów, którzy w niedzielę przejeżdżali trasami leśnictwa Szczawnik. W pobliżu oznakowanej ścieżki zauważyli misia – mówi Stanisław Michalik, nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna. - Jak widać ten młody około 2-3 letni osobnik przestraszył się obecności rowerzystów i uciekł. Do takich spotkań w naszych lasach teraz może dochodzić częściej.

Co robić, jak spotkasz niedźwiedzia?

Jak podkreśla nadleśniczy z Piwnicznej niedźwiedzice póki co na Sądecczyźnie nie zakładają swoich gawr, ale to nie znaczy, że nie pojawiają się w tutejszych lasach. Młode osobniki, które na co dzień mieszkają w Bieszczadach czy Pieninach zapuszczają się w inne rejony, gdzie łatwiej im znaleźć pożywienie.