To będą turystyczne hity w Beskidzie Sądeckim i Wyspowym. Czekamy na nie. Zobacz zdjęcia

Muszyna liderem inwestycji turystycznych

Łukowica chce budować Park Doświadczeń

To ma być wyjątkowe miejsce. W Parku Doświadczeń w Łukowicy zaplanowano m.in. pumptrack, strefę ruchu i zabawy, strefę smaku, węchu, wiklinową wioskę, strefę sadowniczą, strefę słuchu i dotyku, strefę iluzji oraz inne atrakcje. Na obszarze o łącznej powierzchni 1,2 ha znajdować się będzie i plac główny, stoliki edukacyjne, polana rekreacyjna a także toalety, nowoczesne oświetlenie i monitoring.

Kolejna wieża widokowa w Beskidzie Wyspowym

Góra Skiełek to symbol gminy Łukowica. Właśnie trwa tam budowa kolejnej w regionie wieży widokowej, która będzie się wznosić na wysokość 28 metrów. Natomiast podest widokowy ma być zlokalizowany na wysokości 23 metrów. To z niego turyści podziwiać będą piękne widoki na Tatry, Pieniny czy Beskid Wyspowy. Planowane zakończenie budowy wieży to koniec stycznia 2023 roku.