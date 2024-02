TOP 10 największych atrakcji turystycznych Krynicy-Zdroju i okolic. Tu warto się wybrać w ferie Redakcja Nowy Sącz

Krynica-Zdrój to perła polskich uzdrowisk i jedna z najczęściej odwiedzanych miejscowości na południu Małopolski. Słynne uzdrowisko, znane przede wszystkim ze swoich wód mineralnych i leczniczych, oferuje turystom sporo atrakcji i to o każdej porze roku. Odwiedzając Krynicę warto także wybrać się do sąsiednich miejscowości, takich jak chociażby Tylicz, który od niedawna znajduje się w strefie uzdrowiskowej. Co zobaczyć w Krynicy i w okolicy? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć.