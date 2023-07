W Krynicy Zdroju dużo turystów i korki. W weekendy ruchem kieruje straż miejska, a na konkretne rozwiązania trzeba poczekać

Na korki w Krynicy nie ma rady?

Korki przy rondzie im. Prymasa Wyszyńskiego w Krynicy-Zdrój to duży problem w centrum uzdrowiska. W sezonie letnim i zimowym tworzy się tam ogromny zator. To wielokrotnie podnosili mieszkańcy, ale także turyści. Kierowca taksówki na terenie uzdrowiska mówił nam, że ludzie przebywający w uzdrowisku skarżą się mu, że płacą opłaty klimatyczne, a muszą oddychać dymem z rur wydechowych.

Trzeba cierpliwości

Z jednej strony cieszy fakt, że turystów do Krynicy-Zdroju przyjeżdża coraz więcej, ale sam dojazd do centrum także dla mieszkańców miasta staje się coraz bardziej uciążliwy. Przejście dla pieszych przy ośrodku Perła zostało zamknięte, ale to nie spowodowało, że korki zniknęły. Piesi korzystają z pozostałych przejść na rondzie, to wstrzymuje ruch samochodowy.