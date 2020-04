Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie zmienił się w szwalnię. W ekspresowym tempie ma powstać tu 14 tysięcy maseczek wielorazowego użytku. Pierwszego dnia, 16 kwietnia, uszyto ich 700 sztuk. Maski pojechały do Powroźnika w gminie Muszyna, gdzie strażacy z OSP rozdali je mieszkańcom. Chętni do szycia masek mogą zgłaszać się do MGOK Muszyna. Maseczki wielokrotnego użytku mają trafić do każdego mieszkańca gminy Muszyna