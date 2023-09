Wakacje w Krynicy-Zdroju na plusie, ale bywało lepiej. Sezon jeszcze się nie skończył, o liczbie turystów zdecyduje pogoda

Duże zainteresowanie uzdrowiskiem zauważa Daniel Lisak, prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej, ale dodaje, że choć turystów jest bardzo dużo, to jednak rekordy z 2021 i 2022 roku będzie trudno pobić. Wtedy też duże znaczenie miała realizacja bonów turystycznych.

- Ten sezon wakacyjny był zaledwie dobry. Bardzo dobrze było u nas w trakcie igrzyska, ten czas przyniósł branży turystycznej duży przychód. Jeśli chodzi o lipiec to obłożenie było słabe, na poziomie 60 procent. Rezerwacje wróciły na dobre pod koniec lipca. Sierpień nadrobił straty dobrą pogodą. Natomiast jeśli spojrzeć na to przez pryzmat ostatnich lat to było zdecydowanie słabiej - mówi "Gazecie Krakowskiej" Daniel Lisak, szef Krynickiej Organizacji Turystycznej.