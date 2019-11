Wieś dopłaci do Karty Nowosądeczanina. Darmowe parkowanie dla miasta

Mieszkańcy i te osoby, które płacą w mieście podatki, będą mieć od 2020 r. darmową komunikację miejską oraz bezpłatne pierwszych 90 minut parkowania. Za tę ulgę zapłacą jednak przyjezdni, dla których cena drastycznie wzrośnie. Dziś 8 godzin parkowania w strefie A kosztuje 18 zł, od stycznia będzie to aż 29,90 zł.

Karta Nowosądeczanina to sztandarowa propozycja wyborcza Ludomira Handzla i jego Koalicji Nowosądeckiej. - Mamy poczucie elitarności. My, ludzie z Nowego Sącza, czujemy, że ten znaczek KN na naszych tablicach jest bardzo ważny - przekonywał prezydent Handzel, kiedy Rada Miasta dała zielone światło dla zespołu pracującego nad zniżkową kartą dla nowosądeczan. Ustalono, że mieszkańcy oraz osoby, które płacą w Nowym Sączu podatki będą mieć od 2020 r. darmową komunikację miejską oraz bezpłatne 90 minut parkowania. Tym sposobem spełniona zostanie przynajmniej połowa obietnicy wyborczej. Problem stanowi parkowanie. - Pod atrakcyjnym opakowaniem bezpłatnego parkowania przez 90 minut cichcem przeprowadza się podwyżkę cen za parkowanie - zaznacza Wojciech Piech, radny i przewodniczący Komisji infrastruktury i środowiska, który dodaje, że nadal nie przedstawiono realnych kosztów wprowadzenia systemu, zwłaszcza w zakresie przygotowania samych kart i czytników do ich użytkowania. - Te parkomaty, które są, nie sprostają takiemu wymaganiu i trzeba będzie je wymienić - dodaje. To właśnie radni z jego klubu PiS Wybieram Nowy Sącz nie wzięli udziału w głosowaniu nad nowym taryfikatorem opłat w strefie płatnego parkowania (patrz tabela), ale do jego przyjęcia wystarczyło 12 radnych współpracujących z prezydentem. Taką podwyżkę chwali jeden z nich - Leszek Zegzda.

- Ceny za parkowanie w centrum powinny być wysokie. Zależy nam przecież, żeby wyprowadzić ruch z centrum miasta, a nie go tu wprowadzać - zaznacza Zegzda, radny Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że należałoby promować dwa sposoby komunikacji. - Pierwszy to komunikacja publiczna, sprawna, a przede wszystkim darmowa, co jest zapowiadane. Drugie to ścieżki rowerowe i przesiadanie się na dwa kółka - poleca radny, który do ratusza przyjeżdża właśnie na rowerze. Zaproponowana podwyżka, którą odczują mieszkańcy spoza miasta, wywołała sporo dyskusji w sąsiednich samorządach.

- Nie powinno się tak dzielić społeczeństwa. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do miasta pracują tu lub przynoszą mu inne dochody. Nie podoba mi się to dzielenie na naszych i waszych - zaznacza starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Podobne zdanie ma burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

- Szanuję autonomię sąsiednich samorządów, ale praktyka dzielenia klientów na tych z miasta i okolicznych miejscowości jest niesprawiedliwa. Do Nowego Sącza przyjeżdżają ludzie do pracy i płacą tu podatki, za uczniami spoza Nowego Sącza idzie subwencja oświatowa. Przyjeżdżamy tu do lekarza czy korzystamy z innych usług. Burmistrz Lelek nie wyobraża sobie, żeby na popularnym kąpielisku - Stawach w Starym Sączu liczyć drożej za bilet mieszkańcom innych gmin. - Mam wrażenie, że ubytek w dochodach ma zostać uzupełniony przez mieszkańców spoza Nowego Sącza. To mało eleganckie rozwiązanie - dodaje. Radny Piech zauważa, że to sytuacja bezprecedensowa, kiedy to dyskryminuje się mieszkańców innych gmin. - Nie tak wyglądają programy bonusowe dla mieszkańców miasta - komentuje. - Nie da się rozwiązać takich wspólnych problemów jak transport zbiorowy czy walka ze smogiem w pojedynkę. A tymczasem ta podwyżka dzieli mieszkańców Sądecczyzny - dodaje poseł Arkadiusz Mularczyk.

Nowe stawki za parkowanie. Ile zapłacimy bez karty nowosądeczanina?

W strefie A (gdzie dotychczas każda godzina kosztuje 2 zł): za pierwszą godzinę damy 3 zł, za drugą już 3,60 zł. Trzecia godzina to 4,30 zł, a czwarta i kolejne to 3 zł. W strefie B (każda godzina to na razie tylko 1 zł): za pierwszą godzinę zapłacimy 2 zł, za drugą 2,40 zł, trzecią - 2,80 zł, a za czwartą i kolejne w wysokości 2 zł. Z Kartą Nowosądecznina jest taniej

W strefie A: raz dziennie przez pierwsze 90 min - gratis, później za pierwszą godzinę 2 zł, druga to 2,40 zł, trzecią 2,80 zł, zaś za czwartą i kolejne - 2 zł. W strefie B: raz dziennie przez pierwsze 90 min mamy postój za darmo. Później za pierwszą godzinę - 1 zł, za drugą już 1,20 zł. Trzecią rozpoczęta godzina kosztuje 1,40 zł, zaś czwarta i kolejne to koszt 1 zł.