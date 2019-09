Wybory parlamentarne 2019. Nie będzie kart do głosowania w formie książeczek

Jeszcze na początku września PKW podjęła uchwałę,w której dopuściła możliwość wydrukowania kart do głosowania w formie wielostronicowej książeczki. Broszury otrzymywaliby wyborcy w tych okręgach,w których zarejestrowano dużo list i dużo kandydatów. Np. tam, gdzie wybieranych jest ponad 12 posłów i zarejestrowano więcej niż 6 list. Tak jest w Krakowie,gdzie zarejestrowano7 list i będzie wybieranych 14 posłów.

Ale w poniedziałek 9 września 2019 PKW zmieniła zdanie i uznała, że nigdzie nie będzie kart do głosowania w formie książeczek. W każdym okręgu,także w Krakowie,nazwiska wszystkich kandydatów zostaną wydrukowane na jednej stronie.

We wszystkich okręgach w wyborach do Sejmu będzie co najmniej 5 list, bo 5 komitetów zarejestrowało kandydatów na posłów w całym kraju. To Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość.