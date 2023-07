Wyjątkowe wille w Krynicy-Zdrój. Szwajcarski szyk i niepowtarzalny architektoniczny klimat. Te budynki mają nawet 150 lat!

Najpiękniejsze wille w Krynicy-Zdrój w stylu alpejskim

Okazałe wille, nawiązujące do architektury uzdrowisk alpejskich to tzw. „styl szwajcarski”, miały zazwyczaj obszerne frontowe ganki wsparte na słupach i jeden lub dwa balkony. Budynki były bogato zdobione dekoracją snycerską. Elewacje urozmaicano różnorodnymi wykuszami, wieżyczkami i werandami. Wszystkie były wykonane z drewna.

Pensjonat Wisła w Krynicy-Zdrój to zabytkowy, pochodzący z lat 80. XIX wieku budynek usytuowany przy Bulwarach Dietla. Obiekt w 2015 roku zmienił właścicieli i został zbudowany na nowo. Od weekendu…

Sporo ciekawych domów zachowało się przy Bulwarach Dietla, m.in. Biała Róża (po 1855 r.), Biały Orzeł (ok. 1857 r., proj. Bronisław Babel), Kosynier (1880), Romanówka (ok. poł. XIX w.), Węgierska Korona (ok. 1880 r.), Wisła (2. poł. XIX w.), Witoldówka (1888), Romanówka.