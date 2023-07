Wypadek w Łabowej. Na drodze krajowej nr 75 w kierunku Nowy Sącz-Muszynka zderzyły się trzy samochody Joanna Mrozek

Wypadek w Łabowej na odcinku drogi krajowej nr 75 na trasie Nowy-Sącz - Muszynka. W sobotę 29 lipca ok. godz. 10.30 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na drodze występowały utrudnienia. Trasa prowadzi także do Krynicy-Zdroju. Ruch został wznowiony o godz. 11. 45.