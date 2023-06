Wypadek w Nowej Wsi. W nocy na odcinku DK75 doszło do zderzenia busa i samochodu osobowego marki BMW. Były utrudnienia Joanna Mrozek

Wypadek w Nowej Wsi(gm. Łabowa) na drodze krajowej nr 75 w kierunku Krynicy-Zdrój - Nowy Sącz. Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek 12 czerwca ok. godz. 22.30. Doszło do zderzenia busa marki mercedes i samochodu osobowego marki BMW. Pojazdy blokowały jeden pas DK75, przez co ruch odbywał się wahadłowo. W wypadku nikt nie ucierpiał.