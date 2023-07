Zabytki w Małopolsce będą odzyskiwać świetność dzięki ponad 200 mln zł z rządowego programu

Do Małopolski popłynie prawie 202 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie w naszym województwie prawie 380 przedsięwzięć związanych z zabytkami.

Ponad 2,5 mld zł na przeszło 4800 projektów w całym kraju - taka jest skala wsparcia z rządowego programu. Tym razem samorządy w całej Polsce otrzymają nawet do 3,5 mln zł na remont lub odbudowę zabytków.

- Program Odbudowy Zabytków, który dzisiaj zatwierdzamy, to program absolutnie bez precedensu; to wysiłek na miarę odbudowy starówek kilku miast razem. Program już wchodzi w fazę realizacji - mówił premier Morawiecki.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków. Środki z programu będą przeznaczone na: prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. W piątek (14 lipca) premier Mateusz Morawiecki oraz minister kultury Piotr Gliński na konferencji prasowej w Warszawie ogłosili wyniki naboru wniosków do tego programu.

- Każdy z tych obiektów, które znalazły się na liście inwestycji z rządowym dofinansowaniem, to świadek historii. To perły i perełki naszej kultury - komentuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pośród remontów zabytków, które w naszym województwie otrzymały dofinansowanie, znalazł się remont konserwatorski kompleksu budynków katedry wawelskiej.

- Tu przeszłość łączy się z teraźniejszością. I to miejsce jest naszym symbolicznym zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń - mówi o katedrze wojewoda Łukasz Kmita. - I taka też jest istota lokalnych zabytków. Stanowią one oś życia każdej miejscowości. Chcemy wspólnie z samorządami i gospodarzami tych obiektów chronić to wyjątkowe dziedzictwo - podkreśla.