Zamek w Muszynie jeszcze zamknięty, a już kusi turystów. To będzie wielka atrakcja uzdrowiska

W środku pojawiły się zbroje rycerzy, postaci związane z zamkiem oraz elementy dekoracyjne, które nawiązują do epoki.

- Nie wiem co będzie jak obudzą się ci rycerze, którzy śpią zaklęci w zamkowych podziemiach. Chciałem uzyskać na to odpowiedź od jakiegoś "mrocznego" epokowego faceta, który rozsiadł się na pieńku na jednej z kondygnacji baszty, ale póki co nie podjął ze mną rozmowy. Mam nadzieję, że w sobotę 30 września br. po otwarciu zamku już będzie bardziej rozmowny - żartuje Golba, który w mediach społecznościowych opublikował zdjęcia zbroi rycerskiej w zamku.