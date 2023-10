Zarobili 15 mln zł na nielegalnych filmach w sieci. Małoplska policja prowadzi śledztwo

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie od połowy 2020 r. prowadzą czynności w śledztwie dotyczącym nielegalnego rozpowszechniania filmów za pośrednictwem jednej z platform internetowych. Według ustaleń śledczych, proceder trwał co najmniej od maja 2020r. do czerwca 2023r. Był dobrze zorganizowany, sprawca korzystał z serwerów prowadzonych przez podmioty zagraniczne, w tym położone na terenie Rosji, a następnie Ukrainy. Opłaty za usługi serwerowe były dokonywane w kryptowalutach, co dodatkowo utrudniało identyfikację sprawcy.