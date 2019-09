10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju to także biegowa etapówka jaką jest Brubeck Iron Run. W ciągu trzech dni zawodnicy startują w biegach górskich i ulicznych, zarówno na krótkich, średnich, jak i długich dystansach. To konkurencja dla ludzi z żelaza, którzy każdego dnia muszą pobiec w trzech różnych biegach. Zwycięzcą konkurencji zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy łączny czas ze wszystkich biegów. Sumaryczny dystans konkurencji - 100 mil (ok. 160 km).