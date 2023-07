Dworce kolejowe w sądeckich uzdrowiskach przestaną straszyć? Jest na to szansa. Krynica dopina formalności z PKP, Muszynie złożą propozycję

Dworce koljowe w Krynicy-Zdroju i Muszynie od dekady stoją nieczynne

Krynica przejmie dworzec PKP

PKP S.A. trzy lata temu podpisało umowę wartą prawie 60 mln zł na remont 12 dworców kolejowych w Dolinie Popradu. Pierwsze obiekty zostały już oddane do użytku. Niedawno druga kolejarska spółka - PKP PLK S.A. poinformowała że do 2025 r. wyremontuje aż 12 przystanków kolejowych na trasie z Nowego Sącza do Krynicy-Zdroju. Wśród tych inwestycji próżno szukać remontów dwóch największych dworców i to w miejscowościach uzdrowiskowych.