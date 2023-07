Krynica-Zdrój odcina kupony od remontu hali lodowej. Do uzdrowiska wraca wielki hokej. Zorganizują tu finał Pucharu Polski

Wielki hokej wraca do Krynicy

- Staramy się odbudować hokej w Krynicy. Mamy drużynę młodzieżową, na którą przeznaczamy ok. 350-400 tys. rocznie. Utrzymanie zespołu seniorskiego w ekstraklasie kosztuje ok. 4 mln zł. Takich pieniędzy nie mamy – zaznacza Ryba. - Może teraz potencjał drużyny ale też i hali lodowej zauważy potencjalny sponsor.

Dostrzegają sportowe możliwości Krynicy

Lodowisko to nie jedyny atut zmodernizowanej hali. Dzięki multisportowej podłodze, która montowana jest w czasie, gdy rozmrożona zostaje płyta lodu, można organizować inne wydarzenia sportowe. To turnieje siatkówki, unihokeja, czy futsalu, czy zgrupowania drużyn. Burmistrz był już pytany o możliwość przeprowadzenia dużych koncertów, czy kongresów. Hala ma bowiem 2,5 tysiąca miejsc na widowni.

Mowa tu o torze do kolarstwa górskiego, którego budowa kosztowała ok. 3 mln zł, w tym 980 tys. zł przekazały władze Województwa Małopolskiego, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła ponad 1,7 mln zł, a wkład własny gminy to ok. 200 tys. zł.

- Największą promocję tego miejsca zrobiła nam transmisja Eurosportu na całą Europę. Docierają do nas głosy, że nasz tor jest też uznawany za jeden z najlepszych na starym kontynencie – nie ukrywa zadowolenia burmistrz Krynicy-Zdroju. - Miałem sygnały z federacji, że w przyszłym roku chcieliby zorganizować tu mistrzostwa Polski. Pytają też inni o możliwość korzystania z toru. Na razie jest on ogólnodostępny i każdy może na nim pojeździć.