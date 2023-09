Przywracają dawny blask Sanatorium Metalowiec w Muszynie-Złockiem. Szukają osób, które są częścią historii dawnej „Gwiazdy Gór” Alicja Fałek

Grupa Arche prowadzi prace przy rewitalizacji i przebudowie dawnego Sanatorium Metalowiec w Muszynie-Złockiem. Inwestor dba o to, by zachować klimat lat 60-tych i modernistyczny charakter obiektu. Dlatego też poszukuje osób, które są częścią historii tego sanatorium. Zachęca do dzielenia się zdjęciami, wspomnieniami i anegdotami.