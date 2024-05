Dzień Dziecka na Sądecczyźnie. Zabawy dla najmłodszych, sportowa rywalizacja oraz koncerty. Jest w czym wybierać

W Chełmcu na Dzień Dziecka Kordian

Już w piątek, 31 maja, o godz. 13 na Placu przy Astro Centrum w Chełmcu rozpocznie się pierwsza edycja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Atrakcje zaplanowano aż do godz. 23. W programie m.in. dmuchańce, konkursy z nagrodami, animacje, występy grup tanecznych oraz zespołów muzycznych. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, który swój koncert da o godz. 19.

Charytatywny Bieg po uśmiech dla Julki i Lenki

Bieg Charytatywny Run 4 a Smile, czyli Bieg po uśmiech odbędzie się 1 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. W tym roku zbierane będą środki na leczenie i rehabilitację Lenki Głód i Julianny Platy. Cel to 50 tys. zł. Lenka to pięcioletnia mieszkanka Paszyna, która od urodzenia zmaga się z rozszczepem kręgosłupa. Ten spowodował niedowład nóg, a dodatkowo dziewczynka musi mierzyć się z pęcherzem neurogennym, co wymaga regularnego cewnikowania. Natomiast siedmioletnia Julianna mieszka w Śnietnicy. Dziewczynka boryka się z artrogrypozą, chorobą powodującą, że jej rączki są bezwładnie opuszczone wzdłuż tułowia.