Film "O psie, który jeździł koleją" kręcili w Nowym Sączu na dworcu kolejowym PKP. Jest data premiery i zwiastun

Na stacji kolejowej w Nowym Sączu nagrano kilka scen do ekranizacji opartego na prawdziwej historii opowiadania Romana Pisarskiego pt. „O psie, który jeździł koleją”. Według założeń zdjęcia miały potrwać kilka dni, ale ekipa filmowa pracowała jeszcze w sierpniu. Na to wskazywały plakaty rozwieszone po mieście, w których informowano o poszukiwaniu statystów do filmu.

Film "O psie, który jeździł koleją" wkracza do kin. Sceny kręcili w Nowym Sączu Klaudia Kulak/Artur Królikowski/ KINO ŚWIAT prtsc

Nowy Sącz został wybrany na jedno z miejsc, gdzie rozgrywa się akcja. Tak jak było w opowiadaniu, sądecki dworzec posłużył jako stacja Maritmska.

- Wybraliśmy nowosądecki dworzec, bo jest przepiękny - mówiła "Gazecie Krakowskiej" kierownik produkcji Katarzyna Stegnerska.

