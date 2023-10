Inwestycja na Górze Parkowej za 20 mln złotych w końcu legalna. Kilka lat temu urzędnik sfałszował dokumenty, by wyłudzić dotację

Miał być remont, a była sprawa w sądzie

Góra Parkowa jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Można na nią wyjechać odnowioną kolejką, ale także dla ceniących sobie aktywność wyjść ścieżką wiodącą przez las. Okazuje się, że i tam ma zostać przeprowadzona inwestycyjna rewolucja. To zadanie miało zostać wykonane jeszcze kilka lat temu, kiedy urząd sprawował Dariusz Reśko. W Parku Zdrojowym miało się wiele zmienić. W planach była m.in. przebudowa alejek spacerowych, które miały być wyłożone granitową kostką. Tylko miejscami, tam gdzie konieczne jest to ze względu na walory przyrodnicze parku, pozostałby szuter. Chętni mogliby spacerować nawet nocą, dzięki instalacji oświetlenia.

Wieża widokowa na Górze Parkowej, polana muzyki i świateł, strefa rekreacji dla rodzin z dziećmi a w przyszłości multimedialne centrum podróży w czasie. To plany Polskich Kolei Linowych na najbliższe…

Nowe życie miały zyskać zabytkowe altany o wdzięcznych nazwach: Wanda, Marzenie, Grzybek i Michasiowa. Zanim jednak ruszyły prace doszło do wyborów samorządowych. Mieszkańcy uzdrowiska zdecydowali o zmianie burmistrza, a Piotr Ryba sukcesywnie zapoznawał się z dokumentacją projektów inwestycji, które rozpoczął jego poprzednik Dariusz Reśko. Okazało się, że przerobiono dokumentację wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, co potwierdził jeden z pracowników. W zaświadczeniach wymazano słowo „remont” i wpisano słowo „przebudowa”. Dzięki takiemu działaniu gmina uzyskała dotację ponad 5,7 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. Gdyby został „remont”, gmina nie mogłaby ubiegać się o taką dotację. Sprawa miała swój finał w sądzie, konsekwencje za to poniósł były pracowników Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.