Komunikacja uzdrowiskowa w Krynicy-Zdroju z nowym autobusem i kursem. Więcej osób skorzysta z darmowych przejazdów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju wzbogaciło się o nowy pojazd, który zasilił tabor Komunikacji Uzdrowiskowej.

- To autobus, który może pomieścić stu pasażerów. Kursuje już siedem dni w tygodniu na trasie Czarny Potok – Słotwiny, czyli przejeżdża przez centrum uzdrowiska i łączy dwa osiedla atrakcyjne dla turystów. Z jednej strony jest Kolej Gondolowa na Jaworzynę Krynicką, z drugiej wieża widokowa i ścieżka w koronach drzew – podkreśla Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. - Czarny Potok to też najbardziej ludne osiedle Krynicy-Zdroju. Stąd też decyzja, by tą trasę obsługiwał autobus, który pomieści więcej osób.