Krynica kontra Zakopane. Lepszy start wakacji w sądeckim uzdrowisku. Ruch turystyczny pozytywnie zaskoczył

Start wakacji na plus dla Krynicy

- To byli głównie zawodnicy takich dyscyplin sportowych jak judo, taekwondo, rowerów ekstremalnych oraz miłośników biegania. Z nimi przyjechali do Krynicy jednak również ich sztaby szkoleniowe, a także kibice i sympatycy oraz ich rodziny również z dziećmi. Obłożenie było zadowalające - podkreśla.

- Zawodnicy, którzy przyjechali do nas z całej Europy będą o nas mówić i pewnie polecać chociażby nasz nowy tor rowerowy, który powstał na Górze Parkowej. Dodatkowo wydarzenia transmitowały media z całej Europy i to dla nas żywa reklama - mówi nam Lisak.

Jak dodaje, imprezy przyczyniły się nie tylko do obłożenie hoteli, ale również do zwiększenia ruchu w lokalach gastronomicznych oraz przy atrakcjach turystycznych. Jego zdaniem impreza była również „marketingowym zastrzykiem” bo przez kilka dni nazwa uzdrowiska odmieniana była przez wszystkie przypadki.

Ale to nie koniec. Burmistrz zdradza, że są kolejne plany, jak uatrakcyjnić pobyt w sądeckim uzdrowisku, które powoli staje się konkurencją do uznawanego z bezkonkurencyjne Zakopanego.

Krupówki znudziły się turystom?

- Rezerwacji naprawdę jest niewiele. A jak się zdarzają, to dotyczą głównie najgorętszego okresu w czasie wakacji, czyli od 20 lipca do 20 sierpnia. Tylko tym okresem odczuwamy jakiekolwiek zainteresowanie – mówi Łukasz Filipowicz, prowadzący ośrodek wypoczynkowy w centrum Zakopanego. - Na sam początek wakacji rezerwacji nie ma prawie wcale. Ten okres zawsze był słaby, tak do 15 lipca. W tym roku jednak jest wyjątkowo źle.

TIG szacuje, że obłożenie na obrzeżach Zakopanego, jak i w okolicznych miejscowościach nie przekracza 30 proc.

- Jest to bardzo słaby wynik. Tym bardziej, że dotyczy to ośrodków o bardzo wysokim standardzie, rodzinnych firm, gdzie turysta może odpocząć w spokoju. Z kolei w centrum Zakopanego jest to ok. 50 proc. z tendencją rosnącą w sierpniu – przyznaje Karol Wagner z TIG.