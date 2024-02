Rewolucja inwestycyjna w Łabowej. Powstaje jedyny taki park w regionie. Będą też kolejne miejsca spotkań z myślą o mieszkańcach

Ten park zmieni oblicze gminy

- Będzie on zlokalizowany w centrum Łabowej i zgodnie z naszymi założeniami, ma służyć odpoczynkowi i wyciszeniu dzięki kontaktowi z naturą - mówi Marta Słaby.

W Łabowej powstaje park terapeutyczny z amfiteatrem, ścieżkami rekreacyjnymi, będą stoliki piknikowe oraz ławki bujane. Przewidziano również klomb z oczkiem wodnym oraz fontannę i wiatę. Pojawi się również tężnia solankowa, a także niewielki amfiteatr ze sceną, drewniane kioski dla lokalnych sprzedawców oraz zaplecze sanitarne. Duża łąka w centrum miejscowości zamienia się w miejsce spotkań i wypoczynku dla każdego. Mała architektura będzie nawiązywać do pszczelarstwa, z którego słynie gmina. Jak przekazała "Gazecie Krakowskiej" Marta Słaby, wójt gminy Łabowa już w te wakacje atrakcja będzie dostępna.

Park terapeutyczny to pomysł na rozwinięcie potencjału turystycznego gminy i przyciągnięcie do niej turystów, którzy wybierają na razie głównie sądeckie uzdrowiska. Najważniejszym elementem parku będzie hortiterapia, to rodzaj terapii dla osób z niepełnosprawnościami. Polega na wykonywaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z utrzymaniem ogrodu.