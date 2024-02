Krynica-Zdrój podsumowuje ferie zimowe. To był bardzo dobry czas! Coraz więcej obcokrajowców odwiedza uzdrowisko. Przeważali Węgrzy

Krynica-Zdrój wyrasta na zimowa stolice Polski, a minione ferie były udane mimo wiosennej aury.

- Patrząc tak już z perspektywy całego stycznia i lutego, to muszę powiedzieć, że mamy powody do zadowolenia. Zaczęliśmy z wielkim przytupem od mazowieckiego i dolnośląskiego województwa, co spowodowało, że ta frekwencja była wysoka, potem nawet wiosenna pogoda nie odstraszyła turystów - mówi "Gazecie Krakowskiej" Daniel Lisak, kierownik Krynickiej Organizacji Turystycznej.