Krynica Zdrój w ferie przeżywa oblężenie turystów z kilku województw. Maksymalne obłożenie i doskonałe warunki na stokach

Ferie 2024 w Krynicy w pełnym obłożeniu

Krynica-Zdrój to najbardziej znane uzdrowisko w Małopolsce, które z każdym rokiem zyskuje na popularności. Potwierdza to liczba rezerwacji, w tym ogromne zainteresowanie nie tylko wypoczynkiem sylwestrowym, czy świątecznym. Trwające ferie zimowe także przyniosą spory zysk dla branży turystycznej.

Uzdrowisko dzięki temu, że co roku poszerza swoją ofertę trafia do jeszcze większej liczby osób. To już nie tylko miejsce dla kuracjuszy, ale także odskocznia od wiecznie zatłoczonego i coraz droższego Zakopanego. W tym roku branża turystyczna ma powody do zadowolenia.

Pierwszy tydzień ferii, który 15 stycznia rozpoczęły województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie w uzdrowisku przełożyły się na obłożenie na poziomie 80. proc. Od 22 stycznia dołączyły do nich woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, to przełożyło się na stuprocentowe obłożenie w Krynicy-Zdroju.