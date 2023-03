Kryniccy policjanci zatrzymali trzech włamywaczy. Jeden z mężczyzn ukrył się w schowku pod dachem

- Sprawcy wyważyli drzwi wejściowe do budynku oraz kolejne drzwi wewnątrz, po czym ukradli znajdujące się tam elektronarzędzia. Kiedy kryniccy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu, natychmiast podjęli czynności, by ustalić i zatrzymać osoby odpowiedzialne za to włamanie - relacjonuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

W miniony piątek, 24 marca, około godz. 5 nad ranem doszło do włamania z kradzieżą do jednego z domów znajdujących się na terenie Krynicy-Zdroju.

Trzech podejrzanych

Dzięki zebranemu materiałowi, w tym nagraniom z kamer monitoringu, funkcjonariusze ustalili trzech podejrzewanych o to włamanie. Okazał się, że to mieszkańcy uzdrowiska w wieku 21, 22 i 24 lat.

Trzeci z podejrzanych, 22-latek zauważył policjantów, którzy przyjechali pod jego dom, by dokonać zatrzymania. Ukrył się na poddaszu w wąskiej przestrzeni między ścianą a dachem, do której prowadziły małe drzwiczki. Funkcjonariusze odkryli jego skrytkę.

- Jak się później okazało powodem takiego zachowania młodego mężczyzny, był fakt, że był on osobą poszukiwaną celem doprowadzenia do zakładu karnego w związku z popełnionymi wcześniej przestępstwami i wykroczeniami w tym za kradzieże i użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia - zaznacza Izworska.

Wszyscy trzej podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 22-latek został przewieziony do zakładu karnego, a odzyskane przez funkcjonariuszy przedmioty, wkrótce trafią do ich właścicieli.