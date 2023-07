Lada dzień ruszy budowa wodnego placu zabaw na Górze Parkowej. To będzie wakacyjny hit Krynicy-Zdroju?

Zobacz wizualizacje Ogrodów Żywiołów po rozbudowie

Ogród Żywiołów już jest atrakcją

Dwa lata temu na zboczu Góry Parkowej w Krynicy-Zdrój na powierzchni około 5 hektarów powstał Ogród Żywiołów. Zaprezentowane zostały tam siły natury: ziemi, wody, ognia i powietrza, których wielkość turyści i mieszkańcy mogą poznać dzięki urządzeniom do przeprowadzania doświadczeń.

Nowe atrakcje w Ogrodzie Żywiołów

Lada dzień ruszt rozbudowa Ogrodów Żywiołów. Władze Krynicy-Zdroju w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu dla gmin uzdrowiskowych pozyskały 5 mln zł, które przeznaczone zostaną na ten cel. W marcu ogłoszony został przetarg, a w kwietniu wybrany wykonawca. Najkorzysteniejszą ofertę, opiewającą na 6 mln 899 tys. zł, złożył miejscowy przedsiębiorca Damian Piszczek, właściciel firmy Piszczek Budownictwo. To właśnie z nim gmina podpisała umowę na realizację prac, które potrwać mają 18 miesięcy.

- Z rozpoczęciem prac wstrzymaliśmy się ze względu na Igrzyska Europejskie. Wcześniej nieopodal ogrodów powstał tor do jazdy równoległej oraz dwa pumptracki, gdzie gdzie pod koniec czerwca rozegrano zawody MTB. Teraz już bez przeszkód wykonawca może ruszyć z robotą - mówi Paweł Maślanka, zastępca burmistrza Krynicy-Zdroju. - Po wykonaniu tej inwestycji Krynica będzie mieć miejsce do odpoczynku i aktywności dla całych rodzin.

W ramach inwestycji powstanie m.in. wodny plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, siłownia zewnętrzna, ławeczki, alejki, mini amfiteatr a także kawiarnia. Przebudowana zostanie też droga do ogrodów, by dojazd do atrakcji był komfortowy.