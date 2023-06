Na wakacje wracają pociągi na linię do Zakopanego. Nadal dojadą na dworzec tymczasowy

Przerwy w kursowaniu pociągów związane są z modernizacją linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki i dalej do Zakopanego. Prace remontowe prowadzone są w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane”. PKP PLK przeznaczyło na to zadanie przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach prac wymieniane są nie tylko tory i nasypy kolejowe. Remontem objęte zostały także stacje kolejowego – m.in. w Szaflarach, Poroninie, Nowym Targu, Zakopanem. Jak informuje PKP PLK, w te wakacje „wygodę w podróży zapewnią lepiej przygotowane dla pasażerów kolejne perony – w Szaflarach i Nowym Targu”. W stolicy Podhala remontowany jest peron nr 1, które będzie obsługiwał głównie ruch kolejowy lokalny – m.in. Podhalańską Kolej Regionalną. Z kolei w Poroninie peron kolejowy jest już wyremontowany, ale powstaje przejście podziemne pod torami, które ma ułatwić poruszanie się pieszym.