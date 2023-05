Nieznani sprawcy zdewastowali boisko w Nowej Wsi. Obiekt będzie zamknięty do odwołania. Wójt: To ze względu na bezpieczeństwo

Zniszczenia boiska zostały zauważone w poniedziałek po południu. Wójt gminy Łabowa natychmiast zadecydowała o zamknięciu obiektu.

- Dopiero co mieliśmy w Małopolsce tragiczny w skutkach wypadek, kiedy to bramka spadła na 12-latkę, a dziewczynka zmarła.Nie chcemy stwarzać potencjalnego zagrożenia, dlatego do czasu naprawy zniszczeń obiekt będzie zamknięty – mówi Marta Słaby, wójt gminy Łabowa.

Na razie nie wiadomo jaki jest koszt zniszczeń. Pewne jest, że gmina będzie musiała kupić nowe krzesełko na trybuny oraz bramkę.

- Obiekt w normalnych okolicznościach jest monitorowany ale trwa termomodernizacja szkoły podstawowej. Musieliśmy na czas prac ściągnąć kamerę, bo była ona przytwierdzona do elewacji budynku – dodaje Marta Słaby. - Bez nagrań trudno będzie ustalić sprawców zniszczeń. Nie wydaje się jednak, żeby to był ktoś miejscowy, bo to boisko to było marzenie co najmniej dwóch pokoleń mieszkańców Nowej Wsi.