Policjanci z Krynicy-Zdroju zatrzymali 40-latka. W opakowaniu po kremie i rękawiczce schował amfetaminę, w mieszkaniu miał marihuanę

Za posiadanie narkotyków grozi mu do 3 lat

- Podczas interwencji okazało się, że 40-latek próbował ukryć plastikowy pojemnik po kremie, w którym znajdował się biały proszek. Substancję tę policjanci odnaleźli również w jego plecaku, w jednorazowej rękawiczce. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju - informuje kom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

W sobotę 25 marca policjanci patrolując ulice krynickiego uzdrowiska, zwrócili uwagę na mężczyznę, który na widok funkcjonariuszy przyspieszył i nerwowo próbował coś schować w kieszeni kurtki. Mundurowi postanowili to sprawdzić.

Kryniccy policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Sądecczyzny, który opakowaniu po kremie i jednorazowej rękawiczce schował amfetaminę, a w miejscu zamieszkania miał również marihuanę. Za posiadanie narkotyków mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia.

Po zważeniu i sprawdzeniu narkotesterem zabezpieczonych substancji wyszło na jaw, że jest to ponad 12 gramów amfetaminy. Ponadto w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze ujawnili także marihuanę. Po nocy w policyjnej celi 40-letni mieszkaniec Sądecczyzny usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Zgodnie z art. 62. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.