Prokuratura Rejonowa w Muszynie nie wszczęła śledztwa w sprawie torów MTB na Górze Parkowej. Zawiadomienie złożył mieszkaniec uzdrowiska

- Postępowanie karne dotyczące tym razem budowy torów rowerowych na Górze Parkowej zakończyło się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa wydanego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Muszynie. To już kolejna nieudana próba skierowania przeciwko mnie postepowania prokuratorskiego mająca podważyć zaufanie do mnie i moich działań - poinformował Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.

Do Igrzysk Europejskich 2023 pozostało zaledwie kilka dni, ale w Krynicy-Zdroju wszystkie inwestycje potrzebne do zrealizowania tej imprezy sportowej są już gotowe. To m.in zmodernizowana hala lodowa…

Miliony złotych popłynęły do Krynicy na obiekty sportowe

Budowa toru do kolarstwa górskiego w Krynicy kosztowała ok. 3 mln zł, w tym 980 tys. zł przekazały władze Województwa Małopolskiego, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła ponad 1,7 mln zł, a wkład własny gminy to ok. 200 tys. zł.

Na remont Hali Lodowej wydano 27,5 mln zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 20 mln zł.