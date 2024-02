Puchar Świata w Snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej już za kilka dni. Zawodnicy zmierzą się na najlepszych trasach narciarskich w Polsce

To właśnie na Jaworzynie Krynickiej – po raz pierwszy w Polsce – rozegnany zostanie Puchar Świata FIS w snowboardzie alpejskim. Do tego historycznego wydarzenia zostało zaledwie parę dni.

- Na te dni czekamy od maja, kiedy Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) podjęła decyzję, by zorganizować Puchar Świata w snowboardzie w Polsce i to właśnie na Jaworzynie Krynickiej. To dla nas ogromne wyróżnienie, że ośrodek Grupy PKL w Krynicy-Zdroju stanie się centrum światowego sportu. Ośrodek na Jaworzynie Krynickiej jest wyjątkowym miejscem, gdzie każdy znajdzie odpowiednie dla siebie trasy narciarskie. Również tę dedykowaną do rozegrania Pucharu Świata FIS w snowboardzie alpejskim. Bardzo cieszymy się, że to już lada chwila i będziemy wszyscy świadkami tego historycznego wydarzenia, które jestem przekonany, że dostarczy nam niesamowitych emocji. Do zobaczenia na Jaworzynie! – mówi Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL.