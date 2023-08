Ruszyły zapisy na rodzinne rajdy rowerowe Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej w Kluczach i w Wadowicach

Małopolska zachodnia w tym roku została rowerową stolicą województwa. Po majowych zawodach Małopolska MTB Tour w Trzebini tym razem czekają nas dwa rodzinne rajdy rowerowe Małopolska Tour. Już 20 sierpnia na trasach wokół Pustyni Błędowskiej w Kluczach odbędzie się kolejna, rowerowa impreza. Jak zwykle uczestnicy mają do wyboru trasy o różnej długości, od 8 do 40 km. Dzięki temu młodsi uczestnicy bez obaw mogą wystartować w rajdzie. Dla tych najmłodszych do przygotowano także specjalny mini rajd Kids Race. Moc atrakcji czekać będzie na uczestników wydarzenia w piknikowym miasteczku, a wieczorem zabawa podczas koncertu. W Kluczach wystąpi zespół Zakopower.

Rozpoczęły się zapisy do udziału w rajdach. Zarejestrować się można poprzez formularz dostępny na stronie: www.malopolskatour.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, gwarantowane są pakiety startowe dla uczestników oraz upominki dla dzieci. Niezależnie od internetowych zapisów każdy będzie mógł wziąć udział w rajdach, wówczas jednak może nie "załapać" się na pakiet startowy.