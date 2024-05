Słoneczna niedziela w Krynicy-Zdroju. Turyści wypoczywali na deptaku oraz w Parku Dukieta na leżakach. Jak będzie w długi weekend?

- Jeżeli chodzi o obłożenie, to od wielu lat sytuacja wygląda podobnie. Turyści będą czekać do ostatniej chwili z rezerwacjami w zależności od warunków pogodowych. Jeżeli aura będzie słoneczna, to tych rezerwacji z dnia na dzień będzie bardzo, bardzo dużo. Być może zbliżymy się do tego obłożenia weekendu majowego, gdzie mieliśmy obłożenie w Krynicy w zasadzie w granicach 90 - 95% - mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej.