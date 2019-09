Studenci wprowadzają się do akademika LivinnX Kraków. Nadal są tam wolne miejsca

Poza jednostkami mieszkalnymi, zlokalizowanymi na sześciu kondygnacjach budynku, w akademiku LivinnX Kraków zaaranżowano także liczne udogodnienia, zajmujące aż 2000 m kw. powierzchni obiektu. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono m.in. specjalnie zaaranżowane strefy nauki i rozrywki, dużą wspólną kuchnię, całodobową siłownię, saunę, pokój do jogi, ściankę wspinaczkową, pracownię artystyczną, a nawet taras z jacuzzi zlokalizowany na dachu budynku. Na poziomie -1 znajdują się z kolei pralnia i rowerownia.

Na terenie obiektu nie zabraknie także ogólnodostępnych przestrzeni, takich jak sklep spożywczy Lewiatan, restauracja Mr. Pancake, kawiarnia czy drogeria. Na wzór międzynarodowych kampusów, akademik nadzorowany jest całodobową telewizją CCTV. 24 godziny na dobę czynna jest również recepcja i biuro ochrony.

– Naszym mieszkańcom oferujemy znacznie więcej, niż tylko przestrzeń do spania. LivinnX Kraków wyróżnia świetny design, wysoka jakość zastosowanych rozwiązań oraz mnóstwo udogodnień, z których mieszkańcy naszego akademika mogą korzystać do woli, bez żadnych dodatkowych opłat. Zrealizowaliśmy projekt, jakiego na polskim rynku jeszcze nie było. Jestem przekonany, że LivinnX Kraków spełni oczekiwania wszystkich, nawet najbardziej wymagających mieszkańców – powiedział Jakub Bartos, Head of Residential w Golub GetHouse. – Wszystkie prace prowadzone w ramach realizacji inwestycji przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem, w efekcie czego mogliśmy powitać pierwszych studentów jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego – dodał.