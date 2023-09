Święto w jurajskim klimacie. Juromania z rekonstrukcjami historycznymi, pokazami, zwiedzaniem atrakcji w dzień i w nocy

Jura w klimacie natury i nastroju

- Przesłanie motywu przewodniego tegorocznej Juromanii opiera się na dwuznaczności słowa klimat: z jednej strony odnosi się do wyjątkowych walorów naturalnych, z drugiej zaś do niezwykłego nastroju, jaki panuje na Jurze. Podkreślenie mieszanki atutów przyrodniczych i niezwykłej atmosfery miejsca opartej na wiekowej historii, tradycji i tajemniczych legendach sprawi, że każdy kto weźmie udział w wydarzeniu będzie chciał odwiedzać Jurę na dłużej i częściej - mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.

Gospodarz miejsca konferencji - ojciec Mariusz Tabulski, przeor klasztoru na Skałce, zarazem jednej z atrakcji Juromanii zapraszał do odwiedzenia tych miejsc, które na co dzień są niedostępne, ale otworzą się przy okazji święta Jury.

Dziesiątki atrakcji na jurajskim szlaku

Degustacje z opowieściami

O klimacie pięknych miejsc i specjałach lokalnych mówiła m.in. Agnieszka Sendor współwłaścicielka Pstrąga Ojcowskiego i ambasadorka małopolskiego smaku.

- Kultywując jurajskie dziedzictwo kulinarne staramy się wracać do natury. Promować i upowszechniać te smaki, które obecne są tu od wieków. W Pstrągu Ojcowskim nie zabraknie okazji do smakowania naszych ryb w towarzystwie świeżego chleba, wyśmienitych kiszonek, jurajskiego wina. Smak, będzie przeplatał się z opowieściami, legendami, wszystko po to by dać wyraz unikatowej atmosferze, która na co dzień panuje w Dolinie Prądnika – mówiła.