To będzie kolejna atrakcja dla całych rodzin w Muszynie. Nad potokiem Szczawnik powstaje park rekreacji

Teraz dochodzą nowe atrakcje, a koszt inwestycji to według umowy 9 471 000 zł. Oferta parku zostanie poszerzona o pumptrack, czyli specjalny tor wyczynowy do jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach. Będą ścianki wspinaczkowe, drewniane urządzenia placu zabaw. Powstanie też budynek usługowy. Gmina przygotowując projekt rozbudowy pomyślała też o miejscach parkingowych, które powstaną wzdłuż drogi powiatowej.

Miejsce to dzisięć lat temu zostało po raz pierwszy zagospodarowane przez gminę. Wówczas w parku powstały altanki, w których można się chronić przed słońcem i odpocząć ale także urządzenia siłowni pod chmurką. W pobliżu jest też boisko wielofunkcyjne do gry. Wzdłuż potoku Szczawnik biegnie ścieżka rowerowa, a latem plaża nad kaskadami zapełnia się plażowiczami.

Park Zdrojowy stanie się parkiem rodzinnej rekreacji, gdzie czas będą mogli spędzać mieszkańcy, turyści i kuracjusze. Oferta będzie na tyle bogata, że nawet trzypokoleniowe rodziny znajdą tam dla siebie coś atrakcyjnego.

Prace - według planu - mają potrwać do lutego 2024 roku. Jeśli zostanie on zrealizowany to wiosną park zostanie oddany do użytku.